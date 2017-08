Bimba nasce prematura in casa, soccorsa muore al Salesi. La procura apre un'inchiesta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Nasce prematura in casa, nelle vicinanze di San Cassiano, nel Fabrianese, senza assistenza sanitaria al parto. La bimba è morta dopo il trasferimento d'urgenza in eliambulanza all'ospedale dei bambini Salesi. A quanto pare sarebbero stati gli stessi genitori a programmare il parto naturale in casa. Ai primi soccorritori la bimba è apparsa cianotica e in preda ad un blocco respiratorio: le sue condizioni insomma erano estremamente critiche quando è giunta all'Ospedaletto, e i tentativi di rianimarla sono stati inutili. La procura di Ancona ha aperto un'inchiesta per appurare se ci siano state negligenze o responsabilità da parte dei genitori. Il magistrato ha già disposto in proposito l'autopsia come pure accertamenti sui tabulati telefonici, necessari per ricostruire la tempistica della richiesta di soccorso.