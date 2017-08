Bimba morta dopo il parto in casa, genitori indagati

di Marco Antonini

FABRIANO - Non è vissuta nemmeno il tempo necessario per poter essere abbracciata dai nonni e dai familiari la neonata morta lunedì pomeriggio, dopo una disperata corsa da parte dell’eliambulanza Icaro 2 da Fabriano all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona. È la tragedia di una famiglia residente a Fabriano, lui 40enne originario del Maceratese, lei tedesca di 30 anni. Ora la procura ha aperto un’inchiesta: i genitori sono indagati per omicidio colposo, un provvedimento tecnico che consentirà loro di nominare un perito per l’autopsia, fissata per venerdì prossimo.Tutto sembrava andare per il verso giusto, lunedì mattina. La donna era tornata da poco a Fabriano dopo aver trascorso gran parte della gravidanza in Germania dove era previsto di far nascere la piccola. Non c’è stata alcuna avvisaglia di problemi. Alle 5 di lunedì, inaspettate, le doglie e il parto all’ottavo mese di gravidanza. Alcune ore di apparente relax, la gioia per il lieto evento, poi è sopraggiunta una grave complicazione respiratoria. I genitori hanno contattato il 118 che ha disposto il trasferimento immediato al Salesi: sono stati loro stessi a trasportare fino all’eliambulanza la propria bambina, poi le prime misure per rianimarla e il volo verso Ancona.La neonata è stata anche intubata in eliambulanza, ma niente: un arresto cardiaco ha fermato per sempre il suo cuoricino appena arrivata in ospedale.