Auto parcheggiata divorata dalle fiamme Momenti di paura

FABRIANO - Intervento dei vigili del fuoco questa mattina intorno alle 10.30 a Fabriano in via Ciampicali: per cause in fase di accertamento andava a fuoco una vettura regolarmente parcheggiata. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme limitando i danni alla stessa, successivamente hanno messo in sicurezza il il sito. Non si segnalano danni a persona.