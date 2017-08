Precipita con il parapendio nel bosco muore un marchigiano di 54 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COSTACCIARO - Ha perso la vita con il parapendio sul monte Cucco. Drammatico l'incidente in cui è morto un uomo di 54 anni nato a Senigallia. Era in compagnia di due amici e insienme a loro aveva raggiunto la zona di Costacciaro per poi dirigersi alla volta del monte Cucco per il lancio. Per cause al vaglio dei carabinieri il parapendio ha subito però un improvviso avvitamento precipitando in un piccolo bosco con l'uomo che è morto sul colpo. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. I soccorsi sono stati però vani.