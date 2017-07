Blitz dei ladri in due appartamenti: in fuga con gioielli e carne congelata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORINALDO - Ladri in fuga con gioielli e carne congelata. Doppio colpo tra il pomeriggio e la serata di sabato in due abitazioni di Corinaldo. I proprietari erano andati a cena fuori e si sono accorti la sera tornando a casa di aver ricevuto visite sgradite. A quel punto non è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri, che hanno inviato una pattuglia per un sopralluogo.In un’abitazione di via San Vincenzo i malviventi sono entrati da una portafinestra che ha accesso alla sala da pranzo. L’hanno forzata e, una volta dentro, hanno messo tutto a soqquadro. Non si sono accontentati dei gioielli trovati in camera da letto ma hanno razziato il congelatore portando via diversi chilogrammi di carne congelata.In viale degli Eroi invece hanno forzato la finestra del bagno. In camera da letto hanno trovato diversi monili in oro e sono scappati con quelli. La stima fatta dal proprietario di casa ai militari intervenuti è di circa 1000 euro. In entrambi i casi i ladri sono entrati in azione tra le 19 e le 23.