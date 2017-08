Sorpresi con l'hashish alla fermata dei bus Arrestati due giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - I Carabinieri di Chiaravalle hanno effettuato ieri pomeriggio un controllo ai passeggeri in partenza ed in arrivo alla fermata degli autobus lungo la SS 76 diretti a Jesi. Hanno notato due 18enni e un minorenne che, alla vista dei militari, cominciavano ad agitarsi mentre uno si avvicinava al cestino dei rifiuti gettandovi qualcosa. La pattuglia ha ispezionato il cestino e trovato due pacchetti con 140 grammi di hashish. Sottoposti a perquisizione venivano trovati nella scarpa di un maggiorenne 70 grammi di hashish, mentre al minorenne veniva rinvenuta la somma di 1.200 euro. Nei confronti dei due maggiorenni veniva adottata la misura degli arresti domiciliari. Il minorenne è stato riaffidato ai genitori mentre il denaro, ritenuto provento di spaccio, è stato sequestrato per essere versato sul fondo unico di giustizia.