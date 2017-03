Taglio del nastro per il nuovo sottopasso ferroviario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELPLANIO - Taglio del nastro questa mattina per il nuovo sottopassaggio ferroviario della stazione di Casteplanio, sulla linea Orte-Falconara. Adiacente al passaggio a livello eliminato – è riservato al traffico stradale e pedonale (6,5 metri di larghezza e 3,2 di altezza) ed è dotato di marciapiede, utilizzabile anche dalle persone a ridotta mobilità e con disabilità. E’ stato realizzato in adiacenza alla sede ferroviaria e successivamente posizionato sotto i binari.Una tecnica costruttiva che ha permesso di ridurre al minimo le interferenze con la regolare circolazione ferroviaria. Il sottopasso, fruibile da oggi, completa l’intervento di eliminazione e sostituzione dei passaggi tra Casteplanio a Montecarotto – tratto interessato dai lavori per il raddoppio dei binari – dove è previsto l’allontanamento del tracciato dalle zone abitate della valle del fiume Esino. Ad agosto 2016, sempre sullo stesso tratto, è stato eliminato il passaggio a livello di via delle Torrette in Comune di Maiolati Spontini. L’opera rientra nel progetto nazionale di eliminazione dei passaggi a livello, curato da Rete Ferroviaria Italiana di concerto con gli entil locali interessati.