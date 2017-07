Il tettuccio del trattore vola via e colpisce un'auto, donna grave: arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELLEONE DI SUASA – Un grave incidente è avvenuto lungo la provinciale che collega Castelleone di Suasa a San Lorenzo in Campo. Un trattore stava viaggiando sulla strada quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Ostra, avrebbe perso il tettuccio, che avrebbe colpito l’auto che seguiva il mezzo, con a bordo una donna con la figlia, entrambe straniere. Ad avere le conseguenze più gravi la madre, portata in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona.