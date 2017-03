Blitz in un’azienda di fisarmoniche In fuga con un furgone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Ladri in azione domenica notte nella zona industriale Cerretano. Ignoti si sono intrufolati nella ditta di fisarmoniche Industriale Musicale Castelfidardo dove hanno rubato un furgone. Poi hanno puntato al vicino negozio di biciclette Ciclomotor con l’intenzione di mettere a segno il colpo grosso. Un piano sfumato perché è immediatamente scattato l’antifurto che li ha costretti a scappare a mani vuote. E’ la seconda volta in due anni che i malviventi fanno visita ad entrambe le attività in via Mattei.