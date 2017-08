Operaio viene licenziato Sotto choc decide di tentare il suicidio dal ponte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARCEVIA - Un 30enne residente ad Arcevia, professione operaio, ha perso il posto di lavoro, ma non ha accettato di restare disoccupato. A nulla sono servite le rassicurazioni dei familiari, la possibilità di richiedere per alcuni mesi la disoccupazione, quel taglio del posto di lavoro era troppo umiliante. Così ha deciso di dire basta. Ha raggiunto giovedì sera il ponte in prossimità dell’acquedotto e ha iniziato a minacciare di buttarsi di sotto. Fortunatamente, prima del gesto, un automobilista è passato in quella strada, ha visto qualcosa che non andava, e ha contattato le forze dell’ordine. Sul posto la polizia locale e i carabinieri della stazione alle dipendenze della Compagnia di Fabriano. I militari hanno fatto del tutto per convincere il giovane a non gettarsi di sotto mentre i vigili hanno bloccato il traffico nella zona. Una volta tratto in salvo è stato confortato e affidato alle cure sanitarie del 118.