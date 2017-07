Vittima di un malore in casa ragazzo di 27 anni gravissimo all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un equipaggio della Croce Gialla di Ancona nella notte tra sabato e domenica è intervenuto in un appartamento di via Astagno dove era stato lanciato un allarme per un giovane che si era sentito male. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Quando sono entrati nell’abitazione, i militi hanno trovato un giovane di 27 anni, originario del Senegal, che era privo di sensi.Il personale sanitario gli ha prestato le prime cure sul posto e poi ha provveduto ad accompagnarlo al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. I medici lo hanno subito sottoposto a tutti gli accertamenti clinici necessari a verificare l’origine del malore. Il giovane sembrava molto grave.