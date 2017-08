Si schianta sul parapetto e rischia di volare dal viadotto: quanta paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ha fatto tutto da solo rischiando di volare dal viadotto. Un incidente molto spettacolare quello delle 13 di oggi in via Marconi a pochi metri di distanza dalla rotatoria di piazzale Italia. Il conducente ha improvvisamente perso il controllo del proprio mezzo che si è schiantato sul parapetto che divide la strada dalla sede ferroviaria e dagli uffici di Poste e Ferrovie. Sul posto i vigili del fuoco che si sono adoperati affinchè la macchina non volasse dal viadotto e i sanitari della Croce Gialla di Ancona.