Pensa che la badante le abbia preso i soldi, 80enne tenta di lanciarsi nel vuoto

ANCONA - Aveva paura che la badante gli avesse sottratto i soldi della pensione ed è andata di buon mattino - intorno alle 7 - sul balcone disperata. Voleva lanciari dal terzo piano della sua abitazione in via Gorizia. L'hanno salvata i volontari della Croce Gialla che sono intervenuti mentre i carabinieri e i vigili del fuoco stavano provando a farla desistere dai suoi propositi. L'agitazione della donna di 80 anni è dimuinuita una volta verificato che i soldi della pensione c'erano ed erano al loro posto. Sollievo con l'ottantenne che è stata poi trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.