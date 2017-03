Auto in avaria, traffico bloccato a Torrette Smog, protesta delle lenzuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ennesimo pomeriggio da incubo per la viabilità a Torrette. Un’auto in avaria, condotta da una 63enne jesina, ha mandato il traffico in tilt attorno alle 17. Per problemi alla batteria è rimasta in panne al semaforo di via Conca, all’incrocio con via Esino. Circolazione a lungo paralizzata: è stato necessario l’intervento di carabinieri e polizia municipale per risolvere la situazione. Guai su guai a Torrette, dove non si placa la protesta contro il traffico. Sono circa 350 le lenzuola anti-smog esposte su balconi e finestre in tutto il quartiere per protestare contro la mancata riattivazione della centralina di controllo e i livelli d’inquinamento altissimi. L’iniziativa proseguirà almeno fino al 17 aprile. Poi i rappresentanti della associazione Torrette Stop Degrado porteranno un campione di lenzuola annerite in Comune, per mostrare quanto grave sia il problema dello smog.