Ubriaco grida a tutta voce frasi senza senso Intervengono le "Mante"

ANCONA - Questa mattina intorno alle 11 alcuni bagnanti della spiaggia del Passetto segnalavano al 113 la presenza di un uomo ubriaco che era salito fin sopra la “Seggiola del Papa” e che gridava frasi senza senso. Poco dopo intervenivano le “Mante” della Questura che rintracciavano l’uomo nei pressi della Grotta Azzurra. Accompagnato in Questura, l’uomo veniva identificato per un cittadino ucraino di 31 anni e sottoposto agli accertamenti del caso ed alla sanzione per ubriachezza.