Travolta da un'auto che sta facendo inversione E' grave in ospedale

ANCONA - Brutto incidente questa mattina in via Rodi: un signore di 90 anni stava facendo inversione con la propria auto, quando, per cause ancora ina fase di accertramento da parte della polizia municipale, ha travolto una 42enne che stava passando con il suo scooter. La donna è caduta rovinosamente a terra, i soccotritori l'hanno portata all'ospedale di Torrette in gravi condizioni, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.