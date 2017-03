Stangata sosta a Portonovo Ticket di 11 euro al giorno per lasciare la macchina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Fissate le tariffe per la prossima stagione di Portonovo. Previsti ritocchi in particolare nell’alta stagione (1° luglio-31 agosto) quando il ticket giornaliero arriva a 11 euro, mentre un’ora costerà 1,50 euro. 5 euro invece per la mezza giornata (8-13 o 13-18). Il pagamento della sosta nei posteggi della baia scatterà da maggio, mentre il parcheggio a monte saròs ervito dal bus navetta nei weekend di giugno e poi tutti i giorni fino alla prima domneica di settembre. Questi i prezzi della bassa stagione nella baia (lago Grande e La Torre): 5 euro l’intera giornata, 80 cent un’ora, 2 euro i motocicli, 9 per i camper. In alta stagione 5 euro mezza giornata, 11 euro giornata intera, 1,50 un’ora, 2 euro i motocicli e 22 per i camper (+4 euro). A monte in bassa stagione 3 euro l’intera giornata, 50 cent un’ora, 5 per i camper e 15 per bus turistici. In alta stagione: 5 euro la giornata, 80 cent un’ora, 8 per i camper e 25 per i bus turistici. Motocicli sempre gratis.