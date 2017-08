Spacca tutto in casa poi il delirio mistico e arrivano soccorsi e polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - I soccorritori lo hanno trovato immerso in un sorta di delirio mistico. Farneticava biascicando frasi mistiche, e gridando al cielo improbabili i preghiere, salmodiando inni ad Allah. Lo hanno portato in ospedale per una necessaria visita psichiatrica i militi della Croce Gialla che hanno posto fine a quella scena di estasi spirituale. Molto materiali invece i danni agli arredi di casa e lo spavento ai vicini che nella tarda serata di domenica il cittadino del Bangladesh ha provocato sfogando la sua ira.Attorno alle 23 l’equipaggio della Croce Gialla di Ancona, dopo l’allarme lanciato alla centrale operativa del 118, è arrivato nell’appartamento di via Lamaticci. Dentro c’era il bengalese di 28 anni che aveva perso il lume della ragione. In casa la sua furia si è era abbattuta su una serie di arredi, compresi alcuni specchi. Poi ha rivolto cuore e pensiero al suo Dio. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni connazionali che si trovavano nell’abitazione, dov’era presente anche un bambino di due anni. Sul posto insieme all’automedica del 118 e all’ambulanza della Croce Gialla si sono portate anche due Volanti della questura. Il giovane è stato riportato alla calma e poi accompagnato all’ospedale regionale di Torrette per essere sottoposto a visita psichiatrica. Era tenuto sotto controllo dagli agenti polizia saliti anche loro a bordo del mezzo della Croce Gialla.