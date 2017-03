La beffa del condominio C'è anche l'ex sindaco Gramillano tra le vittime

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - C’è anche l’ex sindaco Fiorello Gramillano tra chi ha dovuto fare i conti con l’amministratore di condomini che, secondo le accuse, si sarebbe intascato 230 mila euro, soldi destinati a pagare le utenze di 8 edifici tra Ancona e Falconara. Gramillano è comparso ieri mattina nella trasmissione Mi Manda RaiTre che ha trattato il caso finito sotto la lente della procura.Assieme a lui sono state inquadrati dalle telecamere, arrivate venerdì nel capoluogo, altre presunte vittime del professionista, un 78enne accusato di appropriazione indebita. A questi, proprietari degli appartamenti di un palazzo di via Fiorini e via Pergolesi, il 78enne avrebbe causato un buco di quasi 80 mila euro tra il 2010 e il 2013. Cifre minori per gli altri stabili beffati. In via Bixio, a Falconara, l’uomo si sarebbe accaparrato oltre 60 mila euro. 40 mila euro, invece, i soldi contestati per le vie Colleverde, Pavese e Croce.