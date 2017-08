Una 90enne al volante fa inversione in via Rodi e falcia una scooterista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un’anziana automobilista azzarda una manovra fuorilegge e provoca un incidente. La signora di 90 anni che era alla guida dell’auto ha avuto l’infelice idea di fare inversione in via Rodi, senza accorgersi che stava sopraggiungendo uno scooter. La donna di 42 anni che viaggiava in sella al motociclo è caduta a terra. Lanciato l’allarme alla centrale operativa del 118, sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Dopo le prime cure alla donna che cadendo a terra ha riportato diverse escoriazioni, l’hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette.