Mezzavalle, ok alle notti in sacco a pelo: «Si può con le nuove regole»

ANCONA - A Mezzavalle con il sacco a pelo. La possibilità di bivaccare per una notte sulla spiaggia è prevista dal nuovo regolamento del Parco del Conero. Mentre sulla spiaggia sono iniziati i lavori di bonifica con il recupero di materiale contente amianto da parte dei tecnici di Anconambiente e di una squadra specializzata, sotto la supervisione di personale del Comune.«L’articolo 4.15 del nuovo regolamento del Parco del Conero - afferma il Comitato Mezzavalle Libera - stabilisce la possibilità di richiedere, a scopo didattico-educativo, l’autorizzazione per bivaccare per una notte a Mezzavalle, in modo rispettoso dell’ambiente e consapevole dei pericoli che la presenza antropica può rappresentare per il delicato equilibrio di un sito di importanza comunitaria e Zona di protezione speciale quale la spiaggia di Mezzavalle». L’associazione rilancia poi al Comune «l’emergenza sanitaria dei bagni, anche se ci sono notizie ufficiose su lavori di manutenzione straordinaria dei bagni che verranno effettuati entro la stagione estiva. Dovrebbe essere impiantato un sistema di canalizzazione e microfiltrazione in modo da impedire i pericolosi sversamenti degli anni passati».Il Comitato ribadisce inoltre la «mancanza di segnaletica orizzontale che dovrebbe garantire l’attraversamento in sicurezza della strada a chi si reca a Mezzavalle dopo aver lasciato l’auto nel parcheggio comunale o in quello sul campo trebbiato». Oltre a ribadire, come già fatto in una lettera inviata al Comune, «il pessimo lavoro di pulizia fatto l’anno scorso dal concessionario della spiaggia».