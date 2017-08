Dal Passetto al porto, raffica di malori: caldo da svenire e quattro allarmi in serie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Raffica di malori ieri in città, in molti casi dovuti al gran caldo di questi giorni. Primo allarme alla piscina del Passetto dove è stata soccorsa un’anziana di 94 anni colpita da una sincope. Sul posto l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha trasportato la paziente al pronto soccorso dell’Inrca. Croce Gialla e automedica poco dopo sono dovute intervenire al centro commerciale di via Valenti, dove a essersi sentita male è stata una donna di mezza età. Prestate le prime cure sul posto, la signora è stata caricata a bordo dell’ambulanza per essere trasportata nel reparto emergenze dell’ospedale regionale di Torrette dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.Altro allarme, l’ennesimo, ai cantieri Crn in porto. In questo caso è stato soccorso un giovane di 22 anni, originario del Gambia. Anche lui colpito da malore a causa dell’afa opprimente. E pure lui è stato portato al pronto soccorso di Torrette. Altro giro, altro malore. Al Bandiera Gialla di Palombina è stata soccorsa una donna incinta. Portata al Salesi in codice giallo.