Quasi in coma per il troppo alcol sul treno: salvato dall'allarme dei passeggeri

ANCONA – Così tanto ubriaco da essere quasi in stato comatoso: si accascia su un treno ed è salvato dall’allarme degli altri passeggeri. Si tratta di un 50enne polacco trovato privo di sensi e vicino al coma in un treno diretto a Lecce: dopo l’allarme di alcuni passeggeri l’uomo è stato soccorso da Polfer e Croce gialla ed è stato ricoverato all’ospedale di Torrette di Ancona. Resta da capire in quale stazione l’uomo sia salito sul treno.