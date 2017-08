L'addetto delle pulizie rubava nelle valigie dei viaggiatori in treno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - L’addetto alle pulizie infedele aveva la mano lunga. Tra una passata di scopa e una di disinfettante, trovava il tempo per rovistare nelle borse e zaini dimenticati da viaggiatori a bordo dei treni e si impossessava di denaro, cellulari e macchine fotografiche. Il giochino è andato avanti per qualche tempo fino a quando la Polizia Ferroviaria di Ancona, raccolte numerose segnalazioni dei viaggiatori, ha avviato l’indagine che ha smascherato il ladruncolo. E’ un 22enne senigalliese, dipendente di una ditta appaltatrice incaricata delle pulizie alla stazione. E’ stato denunciato per furto aggravato e ora rischia il licenziamento. Gli agenti della Polfer l’hanno colto con le mani nel sacco, mentre stava rubando una macchina fotografica da una valigia dimenticata da un viaggiatore. La sua era ormai una routine: all’arrivo del convoglio a destinazione, frugava tra i bagagli a caccia di soldi e cellulari anziché consegnarli, come dovrebbe, all’ufficio oggetti rinvenuti del Comune.