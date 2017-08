Mercato delle Erbe, il rilancio nel progetto da 2,5 milioni Nuovi arredi e aree food

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Spazi artigianali di produzione food e vendita diretta, spazi fiere ed eventi. Arredi completamente rinnovati per l’area mercato, un investimento complessivo di 2,5 milioni. Il Mercato delle Erbe riparte dalla proposta Filotea Foodex. L’ipotesi di proposta progettuale formulata dal pastificio artigianale della Baraccola è stata infatti giudicata meritevole di attenzione dal Comune, ora si lavorerà al bando di gestione-riqualificazione vero e proprio. Nei giorni scorsi la Giunta, dopo una comparazione dei contributi arrivati con la consultazione, ha ritenuto che «l’ipotesi di proposta progettuale formulata dalla Filotea Foodex, oltre a prevedere ad integrare lo studio di fattibilità redatto dal Comune, ne ipotizza un diverso taglio, introducendo una serie di possibili sviluppi commerciali che l’amministrazione intende condividere in quanto innovativi e sicuramente proiettati nel futuro». Tra gli elementi giudicati interessanti dall’esecutivo il fatto che la proposta «distingue gli usi e le destinazioni» dei due piani, «riorganizzando e tipicizzando completamente l’area mercatale con arredi completamente rinnovati ove l’attività viene svolta con un preciso piano di gestione». Inoltre «individua spazi artigianali di produzione di food e vendita diretta; spazi fiere ed eventi; potenziali partners». Sul fronte economico vengono ipotizzati «investimenti sul solco del piano economico finanziario comunale maggiorati dagli arredi e dalle spese promozionali per il lancio ammontanti complessivamente a 2,5 milioni».