Anziana fa strike all’uscita del posteggio: tampona altra auto e una cabina elettrica

ANCONA - Il caldo tira brutti scherzi, specialmente a chi si trova al volante all’ora di pranzo, mentre fuori il sole picchia a 40 gradi. Ne sa qualcosa la sfortunata automobilista, artefice di un incidente spettacolare ma senza conseguenze serie in via Don Bosco. Qui, verso le 13, un’anziana ha seminato il panico in retromarcia: ha tamponato un’auto in sosta ed è finita contro una cabina elettrica. L’82enne , secondo quanto è stato possibile ricostruire, stava uscendo da un parcheggio con la sua Fiat 600 quando, molto probabilmente ha inserito la retromarcia anziché la prima. Ed è bastato spingere sull’acceleratore per innescare la reazione da catena da paura. L’automobile ha finito per travolgere un’altra Fiat 600 in sosta e a seguire una colonnina dell’Enel. L’anziana, illesa ma sotto choc, è stata soccorsa dalla Croce Rossa. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale.