Dormono tra gli stracci sotto il porticato dell'ospedale di Torrette: denunciati

ANCONA - In piena notte durante il controllo del territorio un equipaggio della Squadra Volante notava sotto il porticato esterno dell’ospedale di Torrette sei individui che raggomitolati sotto coperte dormivano tutti vicini, affilati uno al fianco dell’altro. Illuminata la zona con i fari alogeni dell’auto, gli agenti li ridestavano dal sonno: alla vista delle divise, i quattro uomini e le due donne, tutti originari della Romania, tra i 36 e i 44 anni, senza fissa dimora in Italia, invece di alzarsi, continuavano a crogiolarsi sotto gli stracci, a stiracchiarsi e a chiedere, tra sbadigli e stropicciamenti di occhi che ora fosse.Intorno c'erano grandi buste di plastica contenenti vestiti, effetti personali e alimenti, tutte richiuse e accatastate insieme. I sei venivano denunciati per invasione di terrenti ed edifici. Da un controllo emergevano per due di loro, due uomini, classe 1983 e 1990, anche un divieto di ritorno nel comune di Ancona. Accompagnati presso gli Uffici della Questura, venivano denunciati anche per inottemperanza ad un provvedimento di polizia. Si sta valutando un aggravamento della misura di prevenzione.