Ragazza prima trema e poi cade alla stazione Si teme un'overdose

ANCONA - Era alla stazione ferroviaria e all'improvviso è caduta a terra per poi iniziare a tremare. Momenti di grande paura quelli vissuti questa mattina intorno alle 11,15 con la ventisettenne che è stata soccorsa dalla Polfer prima e dai sanitari della Croce Gialla poi. La giovane ha precedenti legati alla droga, si ipotizza - ma ancora le cause sono da accertare - ad una overdose. Per fortuna dopo le prime cure la ragazza si è ripresa ma è stata comunque portata in ospedale per tutti i controlli.