Litiga e distrugge la camera da letto poi minaccia di buttarsi dalla finestra

ANCONA - Prima ha distrutto la sua camera da letto, gettando dalla finestra decine di oggetti. Poi, è salito sul parapetto, minacciando di buttarsi nel vuoto sotto gli occhi dei vicini e dei residenti del quartiere. C’è voluto l’intervento della polizia per farlo desistere dal suo intento e metterlo in sicurezza fino al trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette da parte di un equipaggio della Croce Gialla. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti lunedì sera in corso Carlo Alberto, nel cuore del Piano, dove un 41enne di origini romene ha dato in escandescenze, probabilmente in preda ai fumi dell’alcool. Per mezz’ora, l’uomo – che condivide la casa con la compagna e i figli – ha tenuto sotto scacco l’intero quartiere, simulando il suicidio e attirando l’attenzione di decine di passanti, sfiorati dal getto di arredi e oggetti domestici dalla finestra. Per fortuna, nessuno è stato colpito dal lancio folle dello straniero iniziato attorno a mezzanotte. In preda ad una crisi isterica dettata dall’alcool, il 41enne avrebbe iniziato ad accanirsi contro la convivente. Poi, sarebbe passato alla distruzione delle suppellettili di casa. Impossibile per i frequentatori di bar e locali di corso Carlo Alberto non accorgersi della follia dell’uomo. Sarebbe stato proprio un manipolo di residenti, tra cui alcuni conoscitori del 41enne, ad allertare la centrale operativa della Questura e il 118 per evitare il peggio.