Accusa malore mentre fa immersione: ragazzo di 15 anni in ospedale

ANCONA - Momenti di grande spavento quelli vissuti intorno alle 11,30 a Mezzavalle. Stava facendo delle immersioni quando ad un certo punto un giovane di 15 anni ha iniziato ad accusare vertiginini e senso di nausea e poco dopo un malore. Immediati i soccorsi con il nuovo gommone della Croce Rossa che ha portato il ragazzo al molo di Portonovo e quindi con l'eliambulanza all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso. Il quindicenne è sempre rimasto cosciente, i controlli per capire se il malore è dovuto a stanchezza, eccessivo caldo o per altri fattori.