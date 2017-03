Ruba gli hard disk a Medicina Uomo di 39 anni patteggia 18 mesi di reclusione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Aveva rubato 5 hard disk e 25 pacchetti di caramelle dalla facoltà di Medicina di Torrette: 39enne patteggia 18 mesi di reclusione. I furti, commessi in successione, erano iniziati a giugno 2015. Confondendosi tra gli studenti, si era accaparrato 5 hard disck, poi tornato per rubarne altri. Non riuscendoci, aveva preso le caramelle, ma era stato fermato dalla polizia.