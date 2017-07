Sorpreso a rubare alcuni profumi inscena un malore al supermercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Domenica pomeriggio, intorno alle 18 in un supermercato della Montagnola veniva richiesto l’intervento della Polizia in quanto era stato segnalato un uomo che, tentando di asportare alcuni profumi, aveva fatto scattare il sistema antitaccheggio. All’arrivo della Polizia l’uomo, un tunisino di 59 anni, regolare sul territorio italiano, che nel frattempo aveva spontaneamente riconsegnato un paio di profumi, inscenava un malore. Lo stesso veniva comunque visitato da un medico del 118 ed indagato per il furto.