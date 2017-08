Stroncata da improvviso malore in strada mentre va al lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Stroncata da un malore in via Veneto mentre va al lavoro. L'assistente domiciliare si è accasciata in via Veneto verso le 7.45. Sul posto un equipaggio del 118 che ha tentato di rianimarla e una volante della polizia. Ma per la donna, che sofriva di patologie cardiache, non c'è stato nulla da fare.