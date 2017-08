Stop al karaoke, controlli in borghese: uomo di 45 anni trovato con un mix di droghe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Trovato con la droga al karaoke. L'aveva nascosta nella tasca dei bermuda ma gli agenti in borghese della Narcotici dopo averlo attenzionato hanno provveduto al controllo trovando un involucro di cellophane contenente circa 15 grammi di cocaina/metanfetamina, una nuova miscela di droga composta in parte da stupefacente (la cocaina) e in parte da sostanza psicotropa (metanfetamina), insomma un mix tra droghe “naturali” provenienti da piante e droghe prodotte in laboratorio.L’uomo, un italiano di 45 anni, dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, aggravato dall’aver commesso il fatto in condizioni in cui erano presenti anche bambini e famiglie. Le perquisizioni a carico dell’uomo sono proseguiti fino a tarda notte sia presso la cabina che lo stesso ha in uso presso quello stabilimento balneare, sia presso la sua abitazione.Venerdì sera sera i controlli a tappeto della Polizia sono iniziati alle 22 ed hanno avuto come obiettivi i locali della spiaggia di Palombina e di Falconara. Sono stati sottoposti a verifiche 6 stabilimenti balneari e controllate più di 50 persone da parte poliziotti della Squadra Mobile affiancati dalle Unità Cinofile antidroga e dalla Polizia Scientifica; in tutto l’operazione ha visti impegnati una ventina di poliziotti uomini e donne, perlopiù in borghese che prima di entrare in azione hanno scrutato per qualche ora i movimenti di avventori e gestori che potevano apparire responsabili di violazioni. “L’interruzione della musica e degli spettacoli” è durata soltanto poche decine di minuti per ogni stabilimento attenzionato, il tempo necessario per compiere le opportune verifiche.