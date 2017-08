Imbarcazioni in difficoltà vicino al porto: doppio salvataggio della Finanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Doppio salvataggio da parte della Guardia di Finanza di Ancona nei confronti di diportisti in difficoltà nei pressi del porto.Nel primo intervento, l’equipaggio del Bso 52 avvistava una unità da diporto di circa 5 metri in evidente difficoltà, in panne per l’improvvisa avaria all’unico motore, con 4 persone a bordo, tra cui una bambina di 6 anni soggetta al serio rischio di insolazione e disidratazione a causa delle elevatissime temperature del periodo. Dopo essersi accostati al natante ed essersi accertati delle buone condizioni di salute degli occupanti, verificata l’impossibilità di riavviare il motore, le Fiamme gialle prendevano l’imbarcazione a rimorchio alla volta del porto di Ancona. Durante tali operazioni, in prossimità dell’ingresso del porto di Ancona, l’attenzione dei militari operanti è stata attirata da due persone che, a bordo di un natante, si sbracciavano concitatamente con lo scopo evidente di richiedere assistenza. Si trattava di un gommone di circa 4 metri, con 2 persone a bordo, anch’esso con il motore in panne, in balia della corrente che lo stava scarrocciando pericolosamente contro le ostruzioni portuali. Percepito il grave ed imminente pericolo per l’incolumità delle persone e per il mezzo nautico, considerato altresì che il natante si trovava lungo la rotta di accesso delle navi mercantili nel porto di Ancona, i finanzieri si adoperavano tempestivamente per fornire la dovuta assistenza e porre in sicurezza sia le persone, sia il natante in difficoltà, trainandolo nel porto dorico.