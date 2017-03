Danno fuoco alle piante del Passetto: ragazzini in fuga dopo la bravata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - L’intervento dei vigili del fuoco è durato pochi minuti, una pratica risolta velocemente e senza alcun problema. Di piante date alle fiamme poche anche perchè per fortuna la richiesta di raggiungere la pineta del Passetto è arrivata tempestiva. Danni limitati, di segni ancora meno ma quel che lascia sconcertati è la firma di chi ha organizzato prima e messo in atto poi questa assurda bravata: ragazzini giovanissimi. Benzina e alcol prima gettati sulle piante e poi il fuoco che un po’ alla volta ha iniziato a lasciare il segno tra l’evidente soddisfazione di chi non aveva niente di meglio da fare in un giovedì pomeriggio assolutamente primaverile di dar fuoco alle piante nella pineta del Passetto in quella zona che conduce alla pista di pattinaggio.Una scellerata situazione cui hanno assistito - loro malgrado - due ragazze che erano in quell’oasi di pace per una passeggiata rilassante. Parole, chiacchiere, racconti e poi gli occhi che cadono su quelle piante che cominciano a prendere fuoco non per cause accidentali ma perchè ragazzi giovanissimi volevano sentirsi protagonisti vedendo salire le fiamme. Il capo squadra dei vigili del fuoco le ha incontrate e le due giovani hanno raccontato di aver visto in distanza due - forse tre - ragazzini lanciare prima alcol e benzina sulle piante per poi appiccare il fuoco e quindi darsi velocemente alla fuga perchè nel frattempo si erano evidentemente accorti di essere stati osservati. I vigili del fuoco hanno impiegato pochi minuti per riportare la situazione alla normalità mentre i ragazzini erano già in fuga travolti dalla paura.