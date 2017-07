Aggredito a bottigliate da tre stranieri Paura alla stazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Verso le 3 di ieri notte gli agenti delle Volanti sono intervenuti in zona stazione centrale dove era stato richiesto l’intervento del 118 per un’aggressione ai danni di un extracomunitario. Sul posto i poliziotti hanno identificato un tunisino noto alle forse di polizia che è stato medicato dai sanitari in quanto era stato aggredito a bottigliate da tre individui, sembra dell’est Europa, a lui sconosciuti. Da ricostruire la dinamica dei fatti, sui quali sta indagando la polizia. Il ferito è stato portato in ospedale dalla Croce Gialla di Ancona per curare le escoriazioni rimediate durante l’aggressione, ma si è allontanato dall’ospedale rifiutando le cure dei medici.