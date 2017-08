Ex cuoco 28enne sorpreso con ketamina e oppio: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Lo tenevano d’occhio ed evidentemente avevano le loro buone ragioni: ex cuoco 28enne arrestato dalla squadra mobile di Ancona per spaccio di stupefacenti.Gli agenti dell’antidroga dorica hanno rivenuto a casa del giovane anconetano circa 30 grammi di oppio ed alcuni involucri che contenevano in totale circa 10 grammi di ketamina. Il 28enne è stato posto agli arresti domiciliari.