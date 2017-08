Camion si ribalta sul bypass Il â€‹traffico va in tilt file sempre più lunghe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Traffico nel caos sulla Flaminia ad Ancona. Il ribaltamento di un camion in via Mattei, il by pass che va verso il porto, sta creando file ed ingorghi all'altezza della Palombella, con le code che vanno aumentando fino a Torrette. L'incidente si è verificato intorno alle 10,30 nella bretella che esce dal porto in direzione nord, rendendo l'accesso al porto impossibile. Sul posto la polizia stradale e i carabinieri, mentre tanti passeggeri diretti in porto sono rimasti bloccati nella canicola.