Estate rovente, il caldo non dà tregua. Nuova raffica di malori: è allarme

ANCONA - Trentasei gradi percepiti, umidità al 32% e probabilità di pioggia pari a zero: ieri il caldo ha fatto ancora paura. E non sembra volersi arrendere. Anche oggi, infatti, è prevista una giornata infernale, secondo il bollettino diramato dal ministero della Salute. Il bollino rosso, fisso da cinque giorni nella nostra città, dovrebbe aggiustare il tiro già a partire da domani, quando la temperatura massima potrebbe non superare i 30 gradi, facendo scendere il livello d’allerta che ora è massimo. Farà caldo, ma sarà sopportabile. Niente a che vedere con la canicola luciferina passata in questi giorni, con i presidi ospedalieri al collasso e una raffica di malori dovuti alla bolla di calore che ha invaso la nostra penisola a partire da inizio settimana. Anche ieri, gli anconetani hanno boccheggiato. Il copione è stato lo stesso: centri commerciali affollati per via dell’aria condizionata, città semideserta durante le ore più calde e spiagge affollate. Nelle ultime 24 ore, le baie doriche hanno fatto registrare il sold out non solo con il sole, ma anche al calar della luna. In particolar modo, sono stati Palombina e Portonovo ad accogliere centinaia di persone, arrivate per cercare di rinfrescarsi con la brezza marina o il classico tuffo di mezzanotte.