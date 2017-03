Sequestrate oltre due tonnellate di marijuana al porto di Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - L'Agenzia delle Dogane e la Guardia di finanza di Ancona hanno sequestrato in porto oltre due tonnellate di marijuana. La droga è stata individuata in un carico di copertura costituito da pannelli di cartongesso all'apparenza perfettamente sigillati, trasportati a bordo di un Tir proveniente dall'Albania.Il sistema di analisi dei rischi sviluppato dall'Agenzia, con il quale vengono selezionate le spedizioni da sottoporre a controllo, e l'intervento delle fiamme gialle, che nell'occasione hanno impiegato il cane antidroga Barnet, hanno consentito il ritrovamento. Tre le persone arrestate, tutte straniere, coinvolte a vario titolo nel traffico. La sostanza stupefacente, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 20 milioni di euro. Dall'inizio dell'anno sono state intercettate in porto oltre 12 tonnellate di marijuana.