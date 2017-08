Il cane corre tra i lettini Il bagnino lo afferra ma viene morso a un dito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Bagnino viene morso da un cane ed è costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. È successo ieri sulla spiaggia del Passetto. Gianfrancesco Gatti, 47enne in servizio per la cooperativa Atlante, era andato a recuperare un cane di piccola taglia che scorrazzava tra i lettini perché il padrone non riusciva a prenderlo. L’ha afferrato per la pettorina, ma mentre lo stava consegnando al proprietario è stato morso a un dito. «I cani non possono stare in spiaggia perché possono avere reazioni violente verso i bambini e comunque dovrebbero portare sempre la museruola», fa presente il bagnino. Da ordinanza comunale, in tutta la spiaggia del Passetto è vietato il passaggio dei cani, anche al guinzaglio.