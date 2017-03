Auto contro il guardrail Lunghe file e traffico rallentato sull'Asse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Traffico in tilt dalle 19,15 per un'incidente sull'Asse all'altezza dell'uscita per l'università a Tavernelle. Lo scontro tra due auto ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e del 118 anche se i conducenti non hanno riportato gravi ferite. Circolazione in tilt, si stanno formando lunghe code.