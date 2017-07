Giovane con la cocaina preso in mezzo alle siepi Arrestato dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Attorno all’una mezza della notte tra sabato e domenica una Volante in servizio di perlustrazione nel quartiere di Brecce Bianche ha notato un uomo nascondersi tra le siepi in piazza Salvo d’Acquisto. Quello strano movimento è stato notato dagli agenti che poco dopo hanno raggiunto un giovane di 32 anni tirandolo letteralmente fuori dalle dalla siepe.Tremolio e sudorazione hanno subito destato forti sospetti negli agenti. Perché agitarsi così tanto a quell’ora della notte? La risposta è arrivata subito dopo dalla perquisizione del 32enne, che in una tasca dei pantaloni nascondeva 6 bustine di cocaina per un peso totale di circa 3 grammi.Nella sua abitazione gli agenti hanno rinvenuto poco dopo il materiale per il confezionamento della droga del tutto uguale a quello delle dosi sequestrate poco prima e banconote per circa un migliaio di euro che nascondeva tra le pagine di un libro. Il giovane anconetano con svariati precedenti per reati contro il patrimonio e droga, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.