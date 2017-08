Va a fuoco appartamento di sei richiedenti asilo Evacuata una palazzina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un incendio ha seriamente danneggiato un appartamento in via Marchetti dove abitanto sei richiedenti asilo. E' successo poco prima della mezzanotte, L'appartamento è di un privato che lo ha affittato a un'associazione che si occupa di richiedenti asilo e che nell'abitazione ospita sei persone di varie nazionalità.Ieri sera, all'interno, ce n'era uno soltanto che all'interno, un pakistano del 72, che ha sentito dapprima l'odore di bruciato e poi visto un filo di fumo. All'improvviso l'incendio è divampato estendosi ben presto dalla cucina al balcone.Nessuno è rimasto ferito o intossicato, anche se per consentire l'intervento dei vigili del fuoco, l'intera palazzina è stata evacuata. Si ipotizza che ad originare l'incendio possa esser stato un corto circuito di un ventilatore lasciato acceso.