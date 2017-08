Anziana va dritta in curva strike di macchine parcheggiate sotto la chiesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tradita alla curva fa strike di auto posteggiate sotto la chiesa. L’incidente con effetto domino è avvenuto ieri pomeriggio lungo le curve di via del Conero. Una donna di 82 anni al volante di una Fiat 500 non ha impostato la curva ed è finita contro le auto parcheggiate nello spiazzo sotto la chiesa di Santa Maria dei Servi. Un impatto devastante per le macchine che erano parcheggiate nell’area ricavata a margine dell’ampia curva che unisce via Isonzo con via del Conero. A riportare danni nell’urto sono state una Mercedes classe A nuova, un furgonato Ford, una Matiz e una Fiat Panda rimaste colpite nell’effetto domino scatenato dal primo impatto. La donna al volante della Fiat 500 è rimasta illesa, sul posto per i rilievi di legge una pattuglia dei vigili urbani che dovranno ricostruire con esattezza quanto avvenuto ieri pomeriggio e capire le cause che hanno scatenato l’incidente.