Spacciatore sorpreso mentre cede la cocaina ad una ragazza: arrestato

ANCONA - Controlli senza soste. La Polizia di Stato di Ancona ha arrestato un pregiudicato di 45 anni di Falconara già denunciato dagli investigatori della Squadra Mobile nell'agosto del 2013 e nel febbraio di quest’ anno sempre per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti. Ieri pomeriggio l'uomo è stato sorpreso nei pressi di un locale pubblico di via Flaminia mentre cedeva due dosi di cocaina a una 32enne di Agugliano. Con se aveva altri 5 grammi di cocaina, nonché 200 euro provento di spaccio e materiale atto al confezionamento in dosi venivano sequestrati sia in loco (lo spacciatore accortosi dei poliziotti ha infatti gettato il portafogli contenente altre dosi sotto la propria auto ma la mossa non è sfuggita ai poliziotti) che nella successiva perquisizione domiciliare a Falconara. L'uomo veniva quindi arrestato e, su disposizione del PM di turno dott.ssa Mariangela Farneti collocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa della convalida. Questa mattina l’ arrestato dinanzi al giudice monocratico del Tribunale dr. Giombetti ha patteggiato la condanna ad un anno e sei mesi di reclusione e 4.000 euro di multa, con pena sospesa; peraltro la assuntrice ha dichiarato di aver in precedenza acquistato da lui diverse volte cocaina, per cui il giudice gli ha anche contestato l’ aggravante della continuazione.