Dopo l'aereo ko anche il bus l'odissea Roma-Ancona di oltre trenta passeggeri

FALCONARA - Tre voli cancellati nel giro di 48 ore, più di cento passeggeri costretti ad affrontare ritardi e disagi, coincidenze perse, appuntamenti di lavoro saltati e vacanze rinviate. Addirittura con una beffa doppia, per 35 di loro, lasciati a piedi venerdì sera all’aeroporto di Fiumicino. Quando gli hanno detto che il loro volo (l’AZ1131 organizzato da Alitalia usando un velivolo con livrea Ethiad) non sarebbe partito per un problema tecnico, avevano accettato di viaggiare in pullman, ma il nuovo mezzo di trasporto non s’è dimostrato più affidabile dell’aereo zavorrato sulla pista di Fiumicino per un’avaria. Quando i viaggiatori diretti a Falconara erano a poco più di un’ora dalla meta, il loro bus s’è dovuto fermare sull’autostrada A14, nell’area di servizio Piceno Est, dopo Grottammare. L’autista e i passeggeri s’erano accorti che il pullman non aveva un’andatura regolare, sembrava saltellare sull’asfalto, così hanno fatto una sosta. A bordo c’era anche un meccanico professionista, che rientrava a Camerano, e il suo verdetto ha fatto sprofondare tutti nello sconforto: pneumatici sgonfi e una perdita d’aria dal compressore, visto che anche le portiere si aprivano a fatica. Potevano esserci problemi anche all’impianto frenante. A quel punto non è rimasto altro da fare che contattare amici e taxi per tornare finalmente a casa.