A14, altri lavori al casello di Ancona Sud: chiusura dalle 22 alle 6 per 4 giorni

ANCONA - Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A14 Bologna-Taranto, per quattro notti, con orario 22-6, dalle 22 di lunedì 27 alle 6 di venerdì 31 marzo, sarà chiusa la stazione autostradale di Ancona sud Osimo, per lavori di pavimentazione. La chiusura avverrà con le seguenti modalità: per 2 notti, dalle 22 di lunedì 27 alle 6 di mercoledì 29 marzo: chiusura dell’entrata di Ancona sud Osimo sia verso Bologna sia in direzione di Pescara; per 2 notti, dalle 22 di mercoledì 29 alle 6 di venerdì 31 marzo: chiusura dell’uscita di Ancona sud Osimo per chi proviene sia da Bologna sia da Pescara. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali: in entrata verso Pescara: Loreto Porto Recanati; in entrata verso Bologna: Ancona nord; in uscita per chi proviene da Ancona: Loreto Porto Recanati; in uscita per chi proviene da Bologna: Ancona nord.